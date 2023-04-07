Полуфиналистка «Голоса» Татьяна Качурина представит Липецкую область на шоу «Звезда – 2023»

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Татьяна Качурина представит Липецкую область на телеконкурсе «Звезда – 2023». Полуфиналистка шоу «Голос» будет соревноваться с ярчайшими певцами со всех регионов России.

Уже в субботу, 8 апреля, запустят премьеру нового сезона. Эфир начнется в 22:30. Передача будет выходить каждую неделю. Телезрители смогут проголосовать за понравившегося вокалиста онлайн. Победа достанется не только исполнителю. Также выиграет область, за которую выступает артист.

Татьяна Качурина училась в музыкальной и художественной школе, сообщает пресс-служба областного правительства. Окончив 11 классов, певица поступила в ГИТИС и осталась жить в Москве. Вокалистка основала авторский проект MATANYA в 19-летнем возрасте.

В 2021 году липчанка участвовала в программе «Голос» на Первом канале. О подробностях можно узнать по ссылке.