Должность первого вице-мэра хотят убрать в администрации Липецка

В администрации Липецка хотят убрать должность первого вице-мэра Фото: Алина ПАЛАГИНА

В администрации Липецка хотят убрать должность первого вице-мэра. Новое штатное расписание должны утвердить в горсовете. Сначала структуру обсудят на заседании профильной комиссии, а после рассмотрят на сессии 25 апреля.

Также планируют увеличить количество заместителей Евгении Уваркиной с трех до шести, сообщает пресс-служба регионального правительства. Замы будут отвечать за департаменты или управления.

– Расписание включает четырех чистых заместителей мэра и еще двух с приложением в виде существующей должности, – написали в телеграм-канале правительства Липецкой области.

Напомним, ранее должность первого вице-мэра занимал Вадим Негробов. 28 марта на сессии горсовета Евгения Уваркина сообщила об его отставке. С 1 апреля Негробов возглавил «РВК-Липецк».