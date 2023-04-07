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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:19

О начале пожароопасного сезона предупредили жителей Липецкой области 7 апреля

Спасатели просят не жечь траву на участке
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области объявили пожароопасный сезон с 7 апреля

В Липецкой области объявили пожароопасный сезон с 7 апреля

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 7 апреля, жителей Липецкой области предупредили о начале пожароопасного сезона. Об этом в телеграмм-канале сообщила пресс-служба регионального правительства. Спасатели советуют садоводам и огородникам не жечь траву на участках. Липчан просят соблюдать осторожность и воздержаться от огненной уборки.

Сотрудники МЧС объясняют, что во время сухой и теплой погоды небольшой костер может моментально превратиться в огромное пламя. В случае пожара звоните по номерам: «01» – со стационарного телефона, «101» и «112» – с мобильного.

Напомним, за сутки в областном центре сухая трава вспыхивала восемь раз. Общая площадь возгораний составила 1700 квадратный метров. Пожары происходили в Сселках, Желтых Песках, в садоводческих товариществах «Металлург-6», «Станкостроитель» и на улице Хренникова.