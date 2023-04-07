Ситуация с ОРВИ и гриппом нормализовалась в Липецке

К началу апреля в Липецке снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в два раза Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке нормализовалась ситуация с ОРВИ и гриппом. К началу апреля заболеваемость в регионе снизилась в два раза. Сейчас показатели не превышают норму.

Главный санитарный врач в области отменил Постановление «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Липецке». Оно утратило силу с 7 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, жительница областного центра опрокинула на себя кастрюлю с бульоном и получила ожоги 31% тела. Во время готовки женщина полезла в ящик под плитой. Кастрюля с кипящей жидкостью зашаталась и упала на хозяйку. Горожанку отвезли в Липецкую городскую больницу №3. Медики оценивают состояние липчанки как тяжелое. Она ошпарила лицо, руки и ноги.