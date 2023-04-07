Из-за ремонтных работ питьевую воду отключат на 12 улицах Липецка в субботу 8 апреля

8 апреля в Липецке с десяти утра до восьми вечера отключат питьевую воду на 12 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 8 апреля, в Липецке отключат питьевую воду на 12 улицах. Специалисты водоканала проведут плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на улицах: Краснознаменная, 13, 15; Шаталовой, 1, 2, 2а, 3, 8, 10; Молодёжная, 1; Светлова, Бурлакова, Добровская, Тихая, Патриотическая; 8 Марта, 17/2, 17; Крайняя, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9; Советская, 68 и площадь Победы, 8.

Воду привезут по нескольким адресам: Клавдии Шаталовой, 2а; Светлова, 11 и 8 Марта, 17/2. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, в последнее время в областном центре активизировались мошенники. Незнакомцы ходят по квартирам горожан и под видом сотрудников водоканала предлагают поменять счетчики. Псевдокоммунальщики просят двойную плату за свои услуги. О том, как избежать обмана, читайте здесь.