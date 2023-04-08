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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 8:23

Под Липецком водителя осудят за пьяную езду и попытку дать 60 тысяч взятки инспектору

Житель Задонского района не признал вину
Алина ПАЛАГИНА
Житель Задонского района пытался откупиться от автоинспектора взяткой в 60 тысяч

Житель Задонского района пытался откупиться от автоинспектора взяткой в 60 тысяч

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Задонском районе Липецкой области водителя осудят за пьяную еду. Также автолюбитель попытался дать инспектору взятку в 60 тысяч рублей.

Вечером 21 января в Задонске сотрудники ДПС остановили машину, за рулем которой сидел нетрезвый 52-летний мужчина. Автомобилист не первый раз занимался подобным. Его уже лишали прав за вождение в пьяном виде.

В этот раз житель Задонского района захотел испытать удачу. Он отказался от медосвидетельствования и попробовал откупиться от инспектора. Полицейский отказался и сообщил о случившемся в органы, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Автолюбитель вину не признал и не стал давать показания. Однако следователь собрал достаточно доказательств. Теперь прокурор должен утвердить обвинительное заключение, а затем передать уголовное дело в суд.