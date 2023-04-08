Двух 15-летних школьников на самокате сбил автобус №308к на площади Петра в Липецке

Водитель автобуса №308к сбил двух подростков на электросамокате Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшей пятницы, 7 апреля, на площади Петра Великого в Липецке автобус №308к сбил двух 15-летних школьников. Подростки вдвоем катались на арендованном электросамокате.

Один мальчик попал в больницу, второй – не пострадал, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД. Ребята ехали по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ДТП и случилось.

Пассажиры маршрутки, проезжающей мимо, сняли видео. На записи подросток, опершись руками, сидит на асфальте рядом с автобусом.

Полиция начала административное расследование. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, рецидивист обворовал ювелирный салон в Липецке на 259 тысяч рублей. Горожанин сдал часть награбленного в ломбард.