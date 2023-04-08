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НовостиОбщество8 апреля 2023 15:12

Питьевую воду отключат в ЛГТУ, микрорайонах Опытной станции и Коровино 9 апреля

Специалисты проведут ремонтные работы
Алина ПАЛАГИНА
9 апреля в Липецке отключат холодную воду на четырех улицах

9 апреля в Липецке отключат холодную воду на четырех улицах

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 9 апреля, в Липецке отключат питьевую воду в ЛГТУ и двух микрорайонах – Опытной станции и Коровино. Специалисты водоканала проведут ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк»

Без воды останутся четыре улицы – Совхозная; Московская, 30 – Технических университет; Зоологическая и Полярная. Машина с водой приедет по заявкам липчан и к вузу.

Сотрудники предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 23-60-48.

Напомним, в минувшую пятницу, 7 апреля, в Липецкой области объявили пожароопасный сезон. Спасатели просят жителей региона не сжигать сухую траву на участках.