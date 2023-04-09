Липецкий «Металлург» одержал победу в Саратове

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 8 апреля, на «Локомотиве» местный «Сокол» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге принимал липецкий «Металлург». Уже на четвертой минуте «сталевары» вышли вперед – отличился триумфатор минувшей встречи Илья Глебов. На 37-й минуте саратовцы выправили положение – гол забил Данила Ежков. Но после перерыва успех праздновали исключительно гости. На 60-й и 78-й минутах цель поразил Глебов, оформив первый хет-трик липчан в календарном году. Итог – 3:1 в пользу «Металлурга».

После этой победы подопечные Сергея Первушина занимают четвертое место с 20 очками в группе 3А. Единолично лидирует «Сокол» (27). Теперь 15 апреля липецкий клуб сыграет дома с владивостокским «Динамо». Начало матча в 14:00.