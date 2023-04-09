Десятки домов Липецка останутся без воды 10 апреля

Администрация Липецка сообщила об очередных отключениях воды. В понедельник, 10 апреля, ее не будет с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:

- ул. Механизаторов, 8, 10, 10а, 11, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А;

- МУП «ЛТС» котельная «ул. Механизаторов, 21»;

- ул. Катукова, 12;

- ул. Ильича, 31, 31а, ст31а, 36а, 36б, 36в, 38а, 46а;

- ул. Коммунистическая, 27, 29;

- пер. Театральный 1-ый, 1а;

- частный сектор: ул. Ильича.

Подвоз воды: ул. Механизаторов, 21, Катукова, 12, Ильича, 31.

Справки по телефону: *6048, 23-60-48.

Также 10 апреля пройдут пройдут работы на электросетях.

С 9:00 до 17:00 ресурс отключат по следующим адресам: ул. Московская, д. 6а, пр. Северный, д. 11, ул. Интернациональная, д. 5, 5а, 5б, пл. Плеханова, д. 5, 7, ул. Плеханова, д. 10, 7, 8.

А с 9:00 до 16:00 часов электричества не будет: ул. Городовикова, д. 3, ул. Минская, д. 44а, п. Сырский Рудник, ул. Солнечная, ул. Ю. Смирнова, д. 54, 63, 93.

Уточнить информацию можно, связавшись с контакт-центром «Россети Центр», по номеру 8-800-220-0-220.