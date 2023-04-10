В Липецке осудят работника строительной фирмы за кражу металла на 830 тысяч рублей

Липчанина осудят за кражу металлических ворот и строительных вагончиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 60-летнего мужчину, укравшего у строительной фирмы металл на 830 тысяч рублей. Сотрудник знал, что у организации есть база с вагончиками и гаражами, которыми никто не пользуется. Он привел туда знакомых и показал фронт работ. Липчанин не объяснил, что толкает друзей на преступление.

В течение 2 недель мужчины сняли 5 металлических ворот с гаражей и демонтировали 3 строительных вагончика. Все это они сдали в скупку. Организатор получил около 30 тысяч рублей, а его подельники – 30% от общей суммы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, на злодея завели уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Липчанину грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.