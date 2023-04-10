Липецкий ЛКС одержал волевую победу в Новосибирске

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В Новосибирске состоялся первый матч 1/4 финала чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. Новокузнецкий «Сиб-Транзит» принимал липецкий ЛКС. На 8-й минуте хозяева вышли вперед – отличился Андрей Бастриков. В начале второго тайма в течение восьми минут липчане провели три результативные атаки, но спокойно довести игру до победы не смогли. Счет основного времени – 4:4. Дубль оформил Илья Андреев (27-я, 34-я), по разу отличились Виктор Сосковец (26-я) и Фидан Низамутдинов (45-я). В серии пенальти хладнокровнее оказались гости. Цель поразили Денис Гуляйкин, Андреев, Александр Дунец, Глеб Подковыров, Сосковец, Андрей Графский и Елисей Елисеев. Свой шанс не использовал Исмаил Гибадуллин. Впрочем, это не отразилось на исходе встречи, 7:6 - в пользу ЛКС.

- В первой половине лучше смотрелись хозяева, они быстрее двигали мяч, - отметил после финального свистка главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Мы достаточно долго вкатывались в игру, некоторое преимущество было на стороне соперника. Потом мы игру выровняли, начали появляться хорошие моменты. Что касается второго тайма, то хорошую службу нам сослужили стандартные положения, которым мы много времени уделяем на тренировках. Этот компонент помог нам сравнять счет и выйти вперед. Но, как и в первом тайме, игра разбилась на отрезки. Где-то мы имели преимущество, где-то оно переходило к хозяевам. Мне не очень понравилось, как мы вели игру при счете 3:1, дали сопернику забить, сыграв тактически не совсем грамотно. Если взять всю игру, то ничейный счет справедлив. Были отрезки, когда одна из команд была лучше другой. Не могу сказать, что до конца доволен игрой. Но на этом этапе очень важно победить, в кубковых матчах все забывается, остается только результат. И все-таки игра дает повод задуматься и понять, в чем нам необходимо прибавлять. Нам нужно прийти к тому уровню игры, который позволит большую часть матча контролировать ситуацию через владение и создание голевых моментов. Предстоит еще много работать, это только первый шаг, у нас есть неделя, чтобы дома показать более целостную игру, не проваливая некоторые ее отрезки.

Ответный поединок состоится 15 апреля в «Атланте». Начало встречи в 13:00. Если потребуется третья встреча, то она также пройдет на площадке липецкого клуба 16 апреля.