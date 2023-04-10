В Липецке полицейские поймали безработного, пытавшегося украсть металлический щит провайдера Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали мужчину, который пытался украсть металлический щит провайдера. Ущерб организации составил свыше 24 тысяч рублей.

3 апреля в Левобережном районе правоохранители заметили подозрительного незнакомца. Липчанин с помощью лома выкапывал распределительный щит из земли. Злодея доставили в отдел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый – 49-летний безработный житель города. Он признался, что щит планировал сдать в скупку металла. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что полиция проверяет информацию о толпе молодых людей и хлопках и микрорайоне «Победа». Вечером 9 апреля более 10 человек бегали по дворам, громко ругались матом. Подробности здесь.