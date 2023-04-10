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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 12:40

Жителю Липецка грозит до 15 лет за смертельное избиение соседа, который учил его жизни

Конфликт случился во время застолья
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Во время застолья липчанин до смерти избил соседа

Во время застолья липчанин до смерти избил соседа

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке осудят 29-летнего мужчину, который до смерти избил соседа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Липчанин набросился на знакомого, так как тот начал его критиковать и «учить жизни».

По версии следствия, 23 января злодей выпивал у соседа. Они поссорились и обвиняемый начал бить хозяина дома руками и ногами по голове и телу. От травм несчастный скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила от тупой травмы тела и повреждений внутренних органов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин признал вину. Его ранее судили за кражу и грабеж. Теперь его действия квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина находится под арестом.