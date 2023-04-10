Жителю Липецка грозит до 15 лет за смертельное избиение соседа, который учил его жизни

Во время застолья липчанин до смерти избил соседа Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке осудят 29-летнего мужчину, который до смерти избил соседа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Липчанин набросился на знакомого, так как тот начал его критиковать и «учить жизни».

По версии следствия, 23 января злодей выпивал у соседа. Они поссорились и обвиняемый начал бить хозяина дома руками и ногами по голове и телу. От травм несчастный скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила от тупой травмы тела и повреждений внутренних органов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, липчанин признал вину. Его ранее судили за кражу и грабеж. Теперь его действия квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина находится под арестом.