В Липецке волонтеры нашли среди гуманитарной помощи завернутые в одеяло полмиллиона рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские и волонтеры вернули более полумиллиона рублей, которые нашли при сортировке гуманитарной помощи для участников СВО. Добровольцы обнаружили завернутые в одеяло ридикюль с документами, фото и крупную сумму денег. Они обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, стражи порядка узнали адрес отправителя. Оказалось, что хозяйка вещей умерла несколько лет назад. Имущество по наследству перешло к родственнику-инвалиду. Он не знал, что женщина хранила сбережения в постельном белье. Вещи волонтерам передала его дочь.

Напомним, на прошлой неделе инспекторы ДПС сопроводили до больницы 3-летнего мальчика, который откусил кусок стекла. Его отец попросил помощи у полицейских. Подробности здесь.