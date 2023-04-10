Под Липецком участковый нашел у жителя села 17,7 грамм конопли

Под Липецком участковый нашел у жителя села с 17,7 грамм конопли Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области участковый задержал мужчину с наркотиками. Полицейский из Добринского района узнал, что житель одного из сел хранит у себя запрещенные вещества. Он отправился к 44-летнему местному и нашел у него 17,7 грамм конопли.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, безработный подозреваемый хранил растительные наркотики в пристройке к дому. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

Напомним, что жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение соседа. Причина конфликта - знакомый критиковал обвиняемого и учил его жизни. Подробности здесь.