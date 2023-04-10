Без дождей и тепло до +18 ожидают в Липецкой области во вторник 11 апреля

11 апреля в Липецкой области обещают без дождей и тепло до +18 Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 11 апреля, в Липецкой области обещают теплую погоду. Должно обойтись и без дождей. Синоптики также предсказывают переменную облачность.

Ночью будет прохладной – от одного градуса мороза до четырех градусов выше нуля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Днем столбик термометра поднимется от +13 до +18 градусов.

Ветер восточного направления. В темное время суток его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Днем ветер усилится – местами порывы до 12 м/с. Давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба.

На следующий день, 12 апреля, в областном центре обещают пасмурное небо. Однако осадков не ожидается. Ночью – плюсовая температура от 4 до 6 градусов. С утра до вечера продержится +10+15 градусов.