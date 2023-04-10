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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:23

Недостатки дорожного ремонта на Водопьянова в Липецке по гарантии исправляет подрядчик

Специалисты должны заделать ямы и восстановить деформированный асфальт
Алина ПАЛАГИНА
Подрядчик начал гарантийный ремонт дороги на улице Водопьянова в Липецке

Подрядчик начал гарантийный ремонт дороги на улице Водопьянова в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на улице Водопьянова подрядчик исправляет недостатки дорожного ремонта. Магистраль восстанавливали в 2020 году. Спустя время что-то пошло не так – появились ямы, деформировалось покрытие.

В управлении главного смотрителя главной причиной проблем назвали перепады температур. Теперь компания устраняет недочеты по гарантии, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты должны заделать ямы, общая площадь которых составило около 250 квадратов. У остановки «Музыкальное училище» рабочие поправят колейность. Это дефект покрытия, при котором на дороге появляются нерезкие углубления – асфальт может выглядеть волнообразным.

Напомним, в областном центре начали ремонтировать дорогу на Вермишева. Сейчас подрядчик убирает бортовые камни.