Недостатки дорожного ремонта на Водопьянова в Липецке по гарантии исправляет подрядчик

Подрядчик начал гарантийный ремонт дороги на улице Водопьянова в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на улице Водопьянова подрядчик исправляет недостатки дорожного ремонта. Магистраль восстанавливали в 2020 году. Спустя время что-то пошло не так – появились ямы, деформировалось покрытие.

В управлении главного смотрителя главной причиной проблем назвали перепады температур. Теперь компания устраняет недочеты по гарантии, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты должны заделать ямы, общая площадь которых составило около 250 квадратов. У остановки «Музыкальное училище» рабочие поправят колейность. Это дефект покрытия, при котором на дороге появляются нерезкие углубления – асфальт может выглядеть волнообразным.

Напомним, в областном центре начали ремонтировать дорогу на Вермишева. Сейчас подрядчик убирает бортовые камни.