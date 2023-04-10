Питьевую воду отключат на Соколе и 21 микрорайоне в Липецке во вторник 11 апреля

11 апреля в Липецке отключат питьевую воду на 12 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 11 апреля, в Липецке отключат питьевую воду на Соколе и 21 микрорайоне. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы.

Без воды останутся жители домов на 12 улицах: 60 лет СССР, 15, 19, 21; Баумана, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333/14, 333/11, 333/8, 333/5, 333/6, 333/4, 333/7, 333г, 333/9, 333/3, 333/2, 333/1, 333, 333б, 331, 325, 327, 329, 329/1, 317а, 321,319, 307а, 307б, 307в, 295а, 285 строение 1, 293а, 295в, 295е, 295б, 295г, 299а, 296, 299б/2, 299/1, 299г; Цементников; Сокольская, Кулибина, Булавина, Баженова; Курчатова; переулки Помяловского; Лунный; Курчатова и Полтавский.

Воду будут раздавать по адресам: 60 лет СССР, 15 и Баумана, 333в.

Специалисты водоканала предупреждают, что после включения вода может какое-то время течь мутной. Чтобы узнать дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.