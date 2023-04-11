В Липецке продадут арестованную машину отца, задолжавшего полмиллиона рублей по алиментам

У липчанина арестовали машину за полумиллионный долг по алиментам
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области приставы нашли отца, задолжавшего по алиментам более полумиллиона рублей. Мужчина долгое время не помогал финансово двум своим детям. В итоге образовалась внушительная задолженность.
Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, добровольно погасить ее он не захотел. По адресу регистрации он не проживал, на связь не выходил. Тогда приставы объявили его и его автомобиль в розыск.
Машину безответственного папаши обнаружили в Грязинском районе. На нее наложили арест. Приставы продадут транспорт, а полученные деньги пойдут на погашение долга по алиментам.
Напомним, полицейские поймали безработного липчанина, который пытался украсть распределительный щит. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.