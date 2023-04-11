В Липецке осудят 14-летнего подростка за кражу 15 тысяч рублей с банковского счета друга Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за кражу более 15 тысяч рублей с интернет-банка будут судить 14-летнего подростка. По данным следствия, в феврале парень взял у знакомого сим-карту и обнаружил привязанный к ее номеру банковский счет. Он перевел деньги своим знакомым, а другу сказал, что потерял симку.

Пропажу обнаружила мать несовершеннолетнего, когда пошла в магазин. Она обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подросток признался в содеянном. На него завели уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с банковского счета». Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.

Следователи собрали доказательства и направили материалы прокурору для обвинительного заключения. Затем уголовное дело передадут в суд.