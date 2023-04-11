В суде Липецка рассмотрят дело о признании банкротом хладокомбината за долги в 11 миллионов

Арбитражный суд в Липецке рассмотрит дело о признании банкротом хладокомбината за долги в 11 миллионов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в Арбитражном суде рассматривают заявление о признании банкротом хладокомбината, где производят мороженое. Признать предприятие несостоятельным просит региональная налоговая служба.

В заявлении ФНС указано, что хладокомбинат задолжал по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 11,3 миллионов рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области, суд принял заявление и возбудил производство по делу. Разбирательство стартует после майских праздников.

Напомним, что в прошлом году спикер липецкого горсовета Александр Афанасьев покинул свой пост и вернулся к руководству хладокомбинатом. На сайте организации указано, что продукция липецкого предприятия распространена в более чем 40 регионах России и за ее пределами.