Ночью под Липецком в пожаре сгорели два деревянных дачных домика

Ночью в Усманском районе горели дачные домики Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью 11 апреля в Липецкой области сгорели два дачных домика. Пожар вспыхнул в селе Савицкое Усманского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 3 спасательных расчета и 3 добровольца. Увы, деревянные здания, обложенные кирпичом, выгорели полностью.

В понедельник 10 апреля в селе Доброе полыхал металлический вагончик. Огонь уничтожил внутреннюю отделку по всей площади. А в Липецке в девятиэтажке по улице 15 микрорайон на 5 квадратных метрах горели вещи в подвале. Пожарные оперативно потушили пламя. В том же районе в одном из домов подгорела пища на плите.

В селе Филатовка Добровского района сгорел щитовой дом. А в селе Дерновка Елецкого района – заброшенное здание.