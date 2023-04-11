Статистика: почти треть россиян имеет подработку

Что касается продолжительности рабочего дня, то 54% россиян им удовлетворены.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов страны с населением более 100 тысяч человек, проведенного аналитиками банка «Открытие».

Выяснилось, что 40% опрошенных хотело бы работать меньше. Что касается дополнительного заработка, то 23% имеют работу и одну или несколько подработок: больше всего на Юге, меньше всего - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Кавказе.

Каждому третьему респонденту (33%) из тех, кто имеет подработку, она приносит от 1 до 10% дохода. 36% - до 20% всех своих доходов. У каждого четвертого - 20-50% доходов, а еще у 6% - более половины. То есть, почти для 7% экономически активных россиян подработка является одним из основных или даже основным источником дохода.

Почти две трети респондентов (64%) работают в наиболее привычном и распространенном в мире графике: с двумя выходными. Один выходной в неделю есть у 14%, а у 15% имеются более двух дней отдыха.

Любопытно, что 41% опрошенных хотели бы работать меньше (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области даже 45%). А 4%, наоборот, больше (в ЦФО это 7%, в Москве, Московской области и в Сибири - по 6%).