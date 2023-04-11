21-летний водитель «Шкоды» пострадал в ДТП с ВАЗ на Катукова в Липецке

ДТП на улице Катукова в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 10 апреля в Липецке столкнулись «Шкода» и ВАЗ-2114. ДТП случилось на улице Катукова в 9.45. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки при перестроении не уступил дорогу отечественному автомобилю. «Шкода» врезалась в ВАЗ, а потом влетела в дорожное ограждение. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал парень из иномарки. Медики осмотрели его и отпустили домой.

Вечером на улице Звездная 18-летняя девушка на электросамокате въехала в стоящую «Шкоду». Ей понадобилась помощь медиков.

В Становлянском районе на трассе М-4 «Дон» 57-летний водитель БМВ не справился с управлением и влетел в отбойник. В аварии пострадал 46-летний пассажир легковушки. Он в больнице.

Липчан просят быть внимательнее и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.