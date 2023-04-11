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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:38

Водитель автобуса, вытолкнувший 12-летнего школьника из автобуса в Ельце, получил выговор

Мальчик из Липецкой области оступился, упал в лужу и ушиб стопу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Водитель автобуса из Ельца получил дисциплинарное взыскание

Водитель автобуса из Ельца получил дисциплинарное взыскание

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области водитель, который вытолкнул из автобуса 12-летнего школьника в лужу, получил выговор на работе. Напомним, это случилось 13 марта в Ельце. О грубом поведении мужчины очевидцы произошедшего рассказали в соцсетях.

Прокуратура начала проверку после инцидента. Сотрудники ведомства установили, что водитель, взяв мальчика за рюкзак, пытался вытащить его из автобуса. Школьник споткнулся о порог и упал в лужу. Его отвезли в больницу. Медики диагностировали у ребенка ушиб правой стопы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по результатам проверки прокурор Ельца внес представление директору транспортного предприятия, где работает мужчина. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности - сделали выговор.