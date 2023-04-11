Водитель автобуса, вытолкнувший 12-летнего школьника из автобуса в Ельце, получил выговор

Водитель автобуса из Ельца получил дисциплинарное взыскание Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области водитель, который вытолкнул из автобуса 12-летнего школьника в лужу, получил выговор на работе. Напомним, это случилось 13 марта в Ельце. О грубом поведении мужчины очевидцы произошедшего рассказали в соцсетях.

Прокуратура начала проверку после инцидента. Сотрудники ведомства установили, что водитель, взяв мальчика за рюкзак, пытался вытащить его из автобуса. Школьник споткнулся о порог и упал в лужу. Его отвезли в больницу. Медики диагностировали у ребенка ушиб правой стопы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по результатам проверки прокурор Ельца внес представление директору транспортного предприятия, где работает мужчина. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности - сделали выговор.