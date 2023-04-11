Черноземье количество транзакций по SberPay выросло до 350 тысяч с начала года

.

С января 2023 года жители Черноземья совершили более 350 тысяч транзакций по всем сервисам SberPay. Общий объем транзакций составил почти 730 тысяч рублей. Средний чек по операциям через платежный сервис - 2100 рублей.

В Черноземье клиенты готовы расплатиться с помощью SberPay на онлайн-площадках, в розничных супермаркетах, а также потратить деньги на отдых и развлечения.

SberPay сегодня дает возможность онлайн-оплаты в интернет-магазинах без ввода данных карты и СМС-подтверждения. Данные остаются внутри банка, что обеспечивает полную безопасность средств. Сегодня этим способом расчета можно воспользоваться при оплате проезда в транспорте, пополнения транспортных карт, оплате ЖКХ и туристических поездок, а также покупке фильмов в онлайн-кинотеатрах и продуктов с доставкой.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«В семейство SberPay входят сервисы бесконтактного платежа в интернет-магазинах, смартфоном, по QR-коду и биометрическая система «Оплата одним взглядом». Это одно из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений Сбера. Для оплаты не нужна карта или наличные, приобрести нужные товары или оплатить услуги можно используя телефон и мобильное приложение банка. Оплата гаджетами – это удобно и уже привычно нам всем, ведь деньги в смартфоне всегда под рукой ».