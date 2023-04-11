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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:20

С тамбовским бизнесменом расторгли контракт на отлов бездомных животных в Липецке

Предприниматель обязан вернуть два миллиона аванса
Алина ПАЛАГИНА
Контракт на отлов бездомных животных расторгли с тамбовским предпринимателем в Липецке

Контракт на отлов бездомных животных расторгли с тамбовским предпринимателем в Липецке

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 11 апреля, в Липецке расторгли договор с тамбовским бизнесменом на отлов бездомных животных. Закончить сотрудничество решили после случая с трупами собак, которые нашли в принадлежащем отловщику прицепе.

Бизнесмен должен вернуть два миллиона, которые получил в качестве аванса в конце 2022 года. Теперь уже бывшего отловщика собираются внести в реестр недобросовестных, сообщает пресс-служба мэрии. Вскоре ведомство объявит торги, чтобы выбрать нового исполнителя.

Напомним, управление главного смотрителя начало процедуру расторжения 27 марта. С того момента предпринимателю перестали отправлять заявки. Также в областном центре планируют ужесточить требования для отловщиков. Зоозащитники выдвинули несколько идей.