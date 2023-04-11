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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 12:24

Под Липецком осудят рецидивиста, угрожавшего зарубить топором невоспитанного прохожего

Злодей пробежал за мужчиной около 150 метров
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прохожий не поздоровался, чем и разозлил мужчину с топором

Прохожий не поздоровался, чем и разозлил мужчину с топором

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 37-летнего рецидивиста, который угрожал зарубить прохожего топором. Все из-за того, что несчастный не поздоровался с обвиняемым. Житель села Долгоруково с орудием в руках пробежал за знакомым около 150 метров, крича, что убьет его.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина испугался, так как реально воспринял слова злодея, и обратился в полицию. На местного завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Кстати, сельчанин нигде не работает. Его уже привлекали за хулиганство. Мужчина признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.