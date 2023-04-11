В Липецке 13-летняя школьница сорвалась с высоты в недострое на Полиграфической

Прокуратура и полиция проводят проверку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 11 апреля 13-летняя школьница упала через лестничный пролет в недостроенном здании на Полиграфической в Липецке. По предварительным данным, она сорвалась с высоты 4 метров. Девочку с травмами положили в больнице.

Полиция проводит проверку по данному факту, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В инциденте разбирается прокуратура. В прошлом году по настоянию ведомства собственник обнес недострой забором. Но этого оказалось недостаточно. Подростки все равно пробираются сквозь ограждение.

- Специалисты также дадут оценку работе органов системы профилактики, которые взаимодействуют с несовершеннолетними, - добавили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.