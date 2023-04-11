Экс-полицейскому дали 6 лет колонии за попытку кражи топлива из нефтепровода под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкий областной суд огласил приговор бывшему полицейскому и трем его сообщникам, которые пытались похитить топливо из нефтепровода. Суд установил, что весной 2020 года замначальника антикоррупционного отдела предложил сотруднику нефтегазовой компании взятку в 100 тысяч рублей. За эти деньги специалист должен был найти безопасное место врезки в трубу, а также предупреждать правоохранителя о плановых и неплановых проверках.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, о корыстных планах полицейского мужчина сообщил в УФСБ области. В мае 2021 года сообщники правоохранителя попытались украсть топливо из нефтепровода в охранной зоне Краснинского района. Их заметили с вертолета, но злодеям удалось скрыться. Позже всех причастных задержали.

Суд приговорил экс-полицейского к 6 годам колонии общего режима. Его также лишили звания. Один из мужчин отправится за решетку на 3,5 года. Оставшиеся – на 2,5 года.