К 9,5 годам строгого режима приговорили жителя Кемерово за нарколабораторию под Липецком

с сайта объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

Становлянский районный суд вынес приговор жителю Кемерово за создание нарколаборатории под Липецком. 42-летнему мужчине назначили 9,5 лет колонии строгого режима.

Судья рассмотрел уголовное дело в особом порядке. Подсудимый решил сотрудничать со следствием. История началась в 2020 году в Сосновоборске Красноярского края. Там кемеровчанин собирался производить и продавать наркотики. Одному с такой затеей было не справиться, поэтому хитрец нашел сообщника через мессенджер.

Вместе начинающие «предприниматели» приобрели дом в Становлянском районе. Правоохранители пока не знают, кто именно дал деньги на покупку. Однако известно, что эти лица инициировали создание нарколаборатории. Подозреваемый с ними только переписывался.

Далее два товарища завезли оборудование и научились готовить запрещенные вещества – работа закипела. Они раскладывали порошок по пакетам и делали закладки. Лабораторию накрыли в сентябре 2021 года. Сотрудники УФСБ по Липецкой области забрали 42-летнего подсудимого прямо в их мастерской, а сообщника поймали в Рязани. Полицейские изъяли 136 килограммов наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

Житель Кемерово согласился с обвинением. Ему дали 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима по части 5 статье 228.1 УК «Незаконное производство наркотического средства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Приговор пока в законную силу не вступил.

Напомним, первым на скамье подсудимых оказался 42-летний уроженец Красноярского края. Мужчине вынесли приговор 6 марта. Он отправился в колонию строгого режима на 15 лет.