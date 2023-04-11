Питьевую воду отключат в центре Липецка, 24 микрорайоне и 10-й шахте в среду 12 апреля

12 апреля в Липецке отключат питьевую воду на 21 улице Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 12 апреля, в Липецке отключат питьевую воду в центре и двух микрорайонах – 24-ом и 10-й шахте. Сотрудники водоканала будут ремонтировать трубопроводы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители домов в центре на улицах: Советская, 1, 2, 3, 4, 5; Первомайская, 2, 35, 35а, 37, 45, 47; Скороходова, 4; Октябрьская, 7, 30, 32, 49/3, 53, 53/1, 53ст1, 49, 51а, 51б; Литаврина, 8; Карла Маркса, 2, 5, 5а, 7, владение 9 (зоопарк), 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 30, 31/2, 31, 31/1; ул. Кузнечная, 1, 2, 4а и площадь Петра Великого, 3, 7.

В микрорайоне 10-я шахта воды не будет на Маршала Рыбалко; Одоевского; Муравьева; Садовой; Подсобное хозяйство; Харьковской; Шахтерской; Задорожной и в котельной «Липецк Теплосеть».

Также подачу ресурса ограничат на 24 микрорайоне: улицы 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47; Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 и Кривенкова, 3, 5, 7.

Воду привезут на следующие адреса: Шубина, 15; Катукова, 26; Одоевского, 5 и Кузнечная, 1.

Специалисты предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: *6048, 236-048.