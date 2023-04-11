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НовостиСпорт11 апреля 2023 18:07

Дмитрий Усов из Липецкой области выиграл всероссийский турнир по самбо

Соревнования прошли в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Усов (в центре), Эдгар Тахмезов (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Дмитрий Усов (в центре), Эдгар Тахмезов (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Турнир на призы «Покорителей космоса» является одним из старейших в стране. В этом году он проходил в 47-й раз. Липецкую область в столице представили самбисты спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив».

Дмитрий Усов стал победителем в весовой категории до 58 кг и подтвердил звание мастера спорта. Победу в финальном поединке с местным спортсменом Русланом Хайруллаевым елецкому спортсмену принес чистый бросок (подсечка). Бронзу в этой весовой категории завоевал наш земляк Эдгар Тахмезов. Тренируются спортсмены под руководством Эдуарда Урюпина.