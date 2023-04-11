Липецкий велосипедист стал бронзовым призером на всероссийских соревнованиях

Семен Клишин (справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В поселке Псебай состоялись всероссийские соревнования по велосипедному спорту (маунтинбайк). В течение трех дней спортсмены со всей страны боролись за призовые места в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» и в гонке «короткий круг». В дисциплине «короткий круг» среди спортсменов 15-16 лет бронзу завоевал воспитанник спортивной школы №7 Липецка Семен Клишин. Тренирует спортсмена Клавдия Харитонкина.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Иван Романов из Липецкой области завоевал серебро на чемпионате страны по маунтинбайку.