Под Липецком мужчина не смог продать квартиру из-за долгов по алиментам, кредитам и коммуналке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Долги по алиментам, коммуналке и кредитам помешали жителю Липецкой области продать квартиру. Общая сумма – 764 тысяч рублей. Приставы напомнили 48-летнему мужчине из Становлянского района, что нужно вернуть деньги. Но он их не послушал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП России, липчанин должен был по алиментам 653 тысячи, по кредитам – 104 тысячи, а по коммунальным платежам – 7 тысяч рублей. Чтобы побудить мужчину к более активным действиям, пристав принял меры. Он вынес постановление о запрете регистрационных действий.

Итог - житель региона не смог продать свою квартиру. Видимо, это сделка была для него очень важна. Мужчина в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме.