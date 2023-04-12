В Липецкой области ищут пропавшего в Воронеже 73-летнего пенсионера в оранжевой куртке Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 73-летнего пенсионера. Михалев Алексей Филиппович пропал 10 апреля в Воронеже в районе улицы Героев Стратосферы. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», пожилой мужчина может быть дезориентирован. Возможно, он находится в Усмани Липецкой области.

Приметы: на вид 80 лет, смуглое лицо, рост 175-180 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Был одет: оранжевая куртка, темно-серая вязаная шапка, черные берцы, светло-синяя футболка.

Просьба ко всем, кто видел Алексея Михалева или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.