25-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Шевроле» под Липецком

ДТП с мотоциклом в Грязях Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области в ДТП с иномаркой пострадал мотоциклист. Авария произошла 11 апреля на улице Бурденко в Грязях. Там столкнулись 29-летняя женщина-водитель «Шевроле» и мотоцикл «Ирбис». Травмы получил 25-летний мужчина за рулем мототехники. Он в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительная вина на водителе легковушки. При повороте она не уступила дорогу мотоциклу. Проводится проверка.

В тот же день в Липецке на улице Саратовская 30-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с ВАЗ-21074. Пострадал 64-летний пенсионер за рулем второй машины. Его доставили в больницу. Причина аварии – нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области выявили 4 331 нарушение Правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 9 человек. Еще 57 не пристегнулись. Автомобилисты 4 013 раз превысили скорость.