60-летний мужчина пострадал во время пожара в заброшенном доме под Липецком

Во время пожала в Лев Толстовском районе пострадал 60-летний мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Лев Толстовском районе Липецкой области во время пожара в заброшенном доме пострадал 60-летний мужчина. Вечером минувшего вторника, 11 апреля, в селе Домачи на улице Тельмана загорелась постройка.

В диспетчерскую позвонили в 21:12. Тушить пожар приехали три расчета МЧС. Нежилое здание сгорело полностью на площади в 30 квадратов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью этой среды, 12 апреля, еще одна заброшка загорелась в Лебедяни – двухэтажное кирпичное здание площадью в 1000 квадратов. На место происшествия приехали четыре пожарных расчета и автолестница.

Пламя уничтожило внутреннюю отделку но площади в 200 квадратов и крышу. К счастью, никто не пострадал.