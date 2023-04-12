Сухая трава горела 39 раз на площади в 7 гектаров за сутки в Липецкой области

За сутки в Липецкой области сухая трава загоралась 39 раз Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За сутки в Липецкой области сухая трава горела 39 раз. Общая площадь пожара составила 7,067 гектаров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За минувший вторник, 11 апреля, спасатели периодически выезжали тушить траву с половины второго ночи до десяти вечера. Четыре возгорания произошло в Добровском районе – в селах Доброе, Преображеновка и два раза в Крутом. Пожарные расчеты выезжали в Лев-Толстовский район в села Кузовлево, Острый Камень, Гагино и Денищьево. В Липецком районе зафиксировали четыре случая – в селах Пружинки, Тюшевка, Ленино и Ильино.

Общая площадь возгораний составила 7 гектаров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Три раза сухая трава вспыхнула в Хлевенском районе – в селе Подгорное и трассах Хлевное-Тербуны и Хлевное-Нижняя Колыбелька. Также три пожара потушили в Елецком и Грязинском районах – в деревне Хмелинец, селах Черкассы и Головщино, поселке Елецкий, на трассе Липецк-Грязи и возле санатория «Лесная сказка».

Сухая трава загоралась по два раза в Липецке и Измалковском районе – в садах «Станкостроитель», в Каменном Логе, а также в деревнях Казаковка и Квитки. В Тербунском, Добровском, Данковском Добринском, Воловском и Задонском районах произошло по одному пожару.