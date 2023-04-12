В День космонавтики к памятнику Юрию Гагарину возложили цветы офицеры авиацентра в Липецке

В День космонавтики в Гагаринском сквере Липецка прошла торжественная церемония Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 12 апреля, в Гагаринском сквере в Липецке прошел митинг, посвященный Дню космонавтики. 62 года назад человек впервые совершил успешный полет в космическое пространство. К памятнику Юрию Гагарину возложили цветы офицеры Липецкого авиацентра.

Цветы к памятнику Гагарина возложили офицеры авиацентра и школьники Фото: Алина ПАЛАГИНА

На мероприятие также собрались вице-мэр Анна Шамаева, руководитель организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сорокин, воспитанники школ №14, 36, 46 и горожане, сообщает пресс-служба мэрии.

– Память о подвиге будем передавать из поколения в поколение, – отметила заместитель главы города. – Это наш Юрий Гагарин. Это наша победа, и мы будем ей гордиться.

В конце мероприятия выступил детский народный ансамбль Фото: Алина ПАЛАГИНА

Кстати, ученики неплохо знают историю значимого события. Трудности возникли только с отчеством героя. Подростки перебирали несколько вариантов – Юрьевич, Александрович, Андреевич. Но после недолгий раздумий все же вспоминали Алексеевича.

– В космос Гагарин полетел в 1961 году, – ответила lipetsk.kp.ru школьница. – На корабле «Восток». Еще он произнес фразу: «Поехали!» – теперь она у всех ассоциируется с ним.

В конце детский народный ансамбль «Зарянка» исполнил песню «Россия встречает рассвет».