2280 кубометров мусора убрали с кладбищ за неделю в Липецкой области

С кладбищ Липецкой области вывезли 2280 кубометров мусора Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю в Липецкой области с кладбищ убрали 2 280 кубометров мусора. На этой неделе специалистам предстоит такой же объем работы. В региональном управлении экологии и природных ресурсов обсудили весеннюю уборку.

В регионе начались субботники, поэтому сотрудникам ведомства необходимо быстрее вывозить собранный мусор. Операторы решили задействовать больше техники – на данный момент в области работают 150 машин, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Губернатор отметил, что коммунальные службы хорошо справляются с наведением порядка.

Напомним, 19 апреля в рамках акции «Сад Памяти» на берегу Силикатных озер в Липецке высадят около 19 тысяч сосен. Деревья займут площадь в 4,2 гектара.