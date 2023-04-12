Могилы воинов в Липецкой области приведут в порядок во время акции «Нет забытых обелисков»

С 13 апреля в Липецкой области стартует мемориально-патронатная акция «Нет забытых обелисков» Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

С 13 апреля по 6 мая в Липецкой области пройдет мемориально-патронатная акция «Нет забытых обелисков». Во время мероприятия проверят и приведут в порядок могилы воинов в селах и деревнях региона. Всех желающих приглашают помочь с уборкой аллей, скверов и парков, где стоят памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

Участвовать смогут общественные организации, школы, университеты, учреждения культуры и горожане. Для этого нужно перейти по ссылке и выбрать захоронение в таблице, над которым хотите поработать. Во время обследования необходимо отметить состояние мемориала – хорошее, удовлетворительное или аварийное. А затем приступить к реставрации. Липчане могут убрать территорию, подкрасить памятник, что-то отремонтировать. Результат своего труда нужно сфотографировать и загрузить в облачное хранилище. Положение акции можно найти здесь.

Самые инициативные жители и организаторы получат благодарственные письма, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ход работ будут публиковать в социальных сетях с хештегами: #патриот48 #патриотцентр48 #Липецкаяобласть #9мая #доброволец48 #нетзабытыхбелисков.