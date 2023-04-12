В Липецке пенсионерка пожаловалась на сточные воды, загрязняющие реку у парка Победы

В Липецке пенсионерка пожаловалась на сточные воды, загрязняющие реку Липовка Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В Липецке 85-летняя пенсионерка пожаловалась в прокуратуру на загрязнение реки Липовки. Речь идет о водоеме в районе парка Победы. Женщина считает, что в лог сбрасывают сточные воды, поэтому гладь странного цвета.

На место выехали представители липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры и регионального управления экологии и природных ресурсов. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, специалисты проводят проверку. Им предстоит выяснить, действительно ли в реку сбрасывают сточные воды, кто это делает и есть ли разрешение на эту манипуляцию.

Напомним, что прокуратура проверяет жалобы жителей деревни Алексеевки Задонского района на размытую дорогу. На улице Сельская нет асфальтированного покрытия. После зимы и в период дождей участок превращается в месиво. В грязи застревают машины.