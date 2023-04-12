Роспотребнадзор проверил в Липецкой области муку, выпечку и крупу на вредные вещества

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 118 образцов муки, крупы и выпечки Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области Роспотребнадзор проверил на вредные вещества крупу, муку и выпечку. Сотрудники ведомства взяли 118 проб, чтобы исследовать продукты на токсичные элементы, пестициды, микротоксины и радионуклиды. Специалисты не нашли ничего опасного, сообщают vesti-lipetsk.

В лаборатории 60 образцов проверили на плесень, дрожжи и патогенные микроорганизмы. Еще в 99 материалах изучили физико-химические показатели – уровень влажности и кислотности.

Кстати, за год липчанам рекомендуют съедать 96 килограммов крупы, бобовых и хлеба Получается, около 263 граммов в день.

Напомним, 13 и 14 апреля в Липецке пройдут предпасхальные ярмарки. Торговлю развернут на улицах Ангарская, 3 и Космонавтов около ТЦ «Торнадо». Горожане смогут купить не только продукты, но и саженцы.