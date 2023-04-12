Под Липецком осудили 19-летнего водителя, в ДТП с которым пострадала беременная женщина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП с пострадавшей беременной женщиной. 19-летнему водителю, который спровоцировал аварию, ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев. С него также взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 30 августа 2021 года в Усманском районе парень за рулем ВАЗ-21703 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро». Травмы получила беременная женщина из иномарки. Через несколько дней она родила. Медики выявили у малыша телесные повреждения, которые квалифицировались как причинившие тяжкий вред здоровью.

На водителя отечественной машины завели уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение ПЛЛ, что по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека». Подсудимый признал вину и выплатил пострадавшей компенсацию в 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.