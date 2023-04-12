Небольшие дожди, тепло до +20 и порывы ветра до 13 м/c ожидают в Липецкой области 13 апреля

В четверг в Липецкой области ожидают тепло до +20 и дожди Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 13 апреля, в Липецкой области синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ветер северо-восточного направления. Ночь пройдет без осадков, а скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Днем ожидают небольшие дожди. Однако липчане все равно ощутят весеннее тепло. Ветер усилится, местами его порывы будут доходить до 13 м/c.

В темное время суток столбик термометра покажет плюсовую температуру – от 5 до 10 градусов. Днем станет еще теплее – от +15 до +20 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Давление в регионе продолжит падать – 746 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 7 апреля в Липецкой области объявили пожароопасный сезон. За 11 апреля в регионе сухая трава вспыхивала 39 раз. Общая площадь пожаров превысила 7 гектаров. Жителей просят соблюдать осторожность и правила безопасности.