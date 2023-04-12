Питьевую воду отключат в Женской консультации на Папина и 36 улицах Липецка 13 апреля

13 апреля питьевую воду отключат на 37 улицах в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 13 апреля в Липецке отключат питьевую воду в Женской консультации на Папина и еще 36 улицах. Сотрудники водоканала будут ремонтировать трубопроводы.

С десяти утра до пяти вечера без холодной воды останутся жители домов на 14 улицах: Бунина, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19; Меркулова, 32, 34, 30; Белана, 15, 17; Стаханова, 45, 47, 49, 51, 53, 55; ул. Катукова, 23 и переулок Учебный, 1, 2, 4; Марины Расковой, 4, 6; Суворова; Гришина, 6, 10, 12, 25, 23, 21, 19, 17, 13; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, 11, владение 9 и Дундича, 29, 29а.

Цистерны с водой привезут на Теперика, 2 и Суворова, 17, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Также с десяти утра до восьми вечера краны пересохнут на улицах: Папина, 6, Достоевского, Богдана Хмельницкого, Крылова, Доватора, Студенческая, 6, 9, 12, 14а; Ленинградская, 18, 18 корпусы 1-5; Волгоградская, 8а (д/с 77), владение 17а, владение 17корпус 1; Профсоюзная, Дачная, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Песчаная, Воронежская, Волгоградская, Седова, Красина, 8 Марта, 17/2, 17; Крайняя, 4, 6, 9, 7а, 7б, 7; Советская, 68; площадь Победы, 8; Гагарина, 115/4.

Воду будут раздавать возле Женской консультации на Папина, 6; Волгоградской, 8; площади Победы, 8 и Гагариной, 115/4.

После включения вода какое-то время может течь мутной, предупреждают специалисты. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.