Трактор сгорел на поле в Задонском районе Липецкой области

В деревне Малое Панарино сгорел трактор Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту среду, 18 апреля, в деревне Малое Панарино Задонского района на поле сгорел трактор. В диспетчерскую позвонили в 18:07, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области. На место происшествия выехал один пожарный расчет.

Пламя практически полностью уничтожило машину. Площадь повреждений составила около девяти квадратов. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Напомним, 11 апреля в пожаре в заброшенном доме под Липецком пострадал 60-летний житель села Домачи. Спасатели в Лев-Толстовском районе приехали тушить нежилую постройку, в которой обнаружили мужчину. Несчастного доставили в больницу. Здание полностью сгорело на площади в 30 квадратов. В этот же день в Лебедяни загорелась двухэтажная заброшка.