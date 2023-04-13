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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:28

Рации, тепловизионный прицел и бензопилу отправят бойцам СВО из Волово Липецкой области

Военнослужащим привезут продукты
Алина ПАЛАГИНА
из социальных сетей главы администрации Воловского района Никиты Соловьева

из социальных сетей главы администрации Воловского района Никиты Соловьева

Фото: с сайта

В Липецкой области продолжают собирать гуманитарную помощь. В этот раз бойцам в зону СВО из Воловского района отправят рации, тепловизионный прицел и бензопилу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале главы администрации района Никиты Соловьева.

Груз отвезут участникам спецоперации, которые служат в Херсонской и Луганской областях. Один из солдат попросил берцы, наколенники, комплект одежды и рации. Второй – прицел, который реагирует на тепло. Также жители собрали продукты – тушенку, сгущенное молоко, пряники. Другому военнослужащему купили бензопилу.

Все необходимое передадут волонтерам в Липецк или комитету солдатским матерей.

из социальных сетей главы администрации Воловского района Никиты Соловьева

из социальных сетей главы администрации Воловского района Никиты Соловьева

Фото: с сайта

Напомним, ко Дню Победы 128 ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч в Липецкой области.