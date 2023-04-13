Рации, тепловизионный прицел и бензопилу отправят бойцам СВО из Волово Липецкой области

из социальных сетей главы администрации Воловского района Никиты Соловьева Фото: с сайта

В Липецкой области продолжают собирать гуманитарную помощь. В этот раз бойцам в зону СВО из Воловского района отправят рации, тепловизионный прицел и бензопилу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале главы администрации района Никиты Соловьева.

Груз отвезут участникам спецоперации, которые служат в Херсонской и Луганской областях. Один из солдат попросил берцы, наколенники, комплект одежды и рации. Второй – прицел, который реагирует на тепло. Также жители собрали продукты – тушенку, сгущенное молоко, пряники. Другому военнослужащему купили бензопилу.

Все необходимое передадут волонтерам в Липецк или комитету солдатским матерей.

из социальных сетей главы администрации Воловского района Никиты Соловьева Фото: с сайта

Напомним, ко Дню Победы 128 ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч в Липецкой области.